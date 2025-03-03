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Общество 3 марта 2025 19:20

Расим Баксиков: «Раис РТ на встрече подчеркнул самые важные достижения Татарстана»

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Расим Баксиков: «Раис РТ на встрече подчеркнул самые важные достижения Татарстана»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Больше всего мне понравилась фраза: “Если согласия не будет, то никакого успеха быть не может”. У нас в республике согласие во всем». Своим мнением о встрече Президента России Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова с «Татар-информом» поделился Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

«На встрече с Президентом России Владимиром Путиным Раис Татарстана подчеркнул самые важные и значимые достижения Татарстана. Начал с темы СВО: он затронул и выполнение плана по заключенным контрактам с начала спецоперации, рассказал о средствах, которые были направлены на поддержку СВО. В том числе гуманитарная помощь, восстановление подшефных городов, меры социальной поддержки и работа с детьми с новых регионов», – сказал Расим Баксиков.

По словам депутата Госсовета РТ, для себя он подчеркнул момент об отсутствие в Татарстане межконфессиональных и межнациональных конфликтов. Он отметил и экономические прорывы Татарстана.

«Мы являемся основным, опорным регионом России. Это вызывает у нас гордость и не дает нам опускать руки», – добавил он.

#СВО #Владимир Путин #Рустам Минниханов
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