Расим Баксиков: Прямой диалог россиян с руководителем страны очень важен

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Прямой диалог россиян с руководителем страны очень важен. Он возможен благодаря прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил «Татар-информу» депутат Государственного Совета Татарстана, Герой России Расим Баксиков.

«Такое общение Президента России с населением очень важно. Прямой диалог помогает выявить проблемы, которые сегодня есть у жителей. И благодаря прямой линии население имеет возможность непосредственно обратиться к своему Президенту, народному избраннику», — сказал парламентарий.

Баксиков убежден, что спектр поступивших Президенту РФ вопросов будет очень широк, в том числе они будут связаны со специальной военной операцией. «Наши жители политически подкованные, интересуются внутренней и внешней политикой», — отметил он.

Депутат также добавил, что в течение этого года в Татарстане произошло немало важных событий. Например, в октябре состоялся саммит БРИКС, в котором приняли участие делегации 35 государств. «Всё, что делается в Татарстане, — благодаря Президенту России Владимиру Путину и Раису Татарстана Рустаму Минниханову», — подчеркнул он.

Сегодня с 12 часов в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» пройдет специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, будут совмещены прямая линия и большое интервью.