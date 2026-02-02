Расим Баксиков обсудил с новошешминцами поддержку участников СВО и их семей

В Новошешминске состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам комплексной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В обсуждении принял участие заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Герой России Расим Баксиков.

Основной темой встречи с заместителем главы района Надеждой Попковой и руководителями социальных служб стали меры социальной поддержки, трудоустройство ветеранов и сопровождение семей участников СВО.

Надежда Попкова сообщила, что в муниципалитете выстроена системная работа по оказанию адресной помощи. «За каждой семьей закреплено шефство со стороны районных служб. Мы держим на постоянном контроле вопросы оказания адресной помощи, решения бытовых проблем, обеспечения всем необходимым», – отметила она. По ее словам, на местном уровне реализуются дополнительные меры поддержки, дополняющие государственные гарантии.

Расим Баксиков подчеркнул, что помощь должна носить комплексный характер. «Важно не только обеспечить социальные гарантии, но и помочь людям найти себя в мирной жизни, создать условия для их активного участия в общественной, спортивной и культурной жизни. Ключевая задача – помочь с трудоустройством, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал», – сказал он.

В рамках рабочей поездки заместитель министра также посетил Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где ознакомился с условиями проживания и работой учреждения.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.