Расим Баксиков об итогах программы «Наш двор»: «Современным детям я по-хорошему завидую»

На Центральной площади поселка Аксубаево прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Атмосфера тепла и единства объединила сотни жителей и гостей со всего района.

Гостей встречали представители Центральной библиотеки, краеведческого музея, клубных формирований, молодежного центра «Форпост», «Движения Первых», Юнармии, Детской школы искусств и образовательных учреждений. К празднику присоединился и Дом-музей поэта Хасана Туфана.

Фестиваль стал не только ярким культурным событием, но и площадкой для диалога. С участниками встречи пообщались секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алмаз Мингулов и депутат Госсовета Татарстана, член Штаба общественной поддержки Расим Баксиков.

«Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги, наметить планы, пообщаться с вами лично», – обратился к аксубаевцам Алмаз Мингулов. Он поблагодарил жителей за вклад в развитие района и особенно отметил поддержку участников СВО.

С трибуны Расим Баксиков подчеркнул важность программ по благоустройству и обновлению сельских территорий. «Ваши школы и спортивные площадки – не хуже, чем в Казани. Современным детям я по-хорошему завидую! Желаю, чтобы таких перемен становилось еще больше», – отметил он.

На фестивале также чествовали активных жителей района. Благодарственные письма от имени Рустама Минниханова вручили тем, кто вносит вклад в благоустройство и сохранение культурного наследия. Среди награжденных – Ляйсан Хисматова, жительница дома №18 по улице Романова. Каждый год она озеленяет и облагораживает двор.

«Это мое хобби, а когда соседи поддерживают – хочется делать еще больше. Райцентр становится краше, и в этом есть частичка моей души», – рассказала Ляйсан Равилевна.

Отдельную благодарность получила и краевед, ветеран архивного дела Надежда Петрова. Уже много лет она занимается сбором и описанием истории сел и предприятий Аксубаевского района.

«История района продолжается каждый день. Мы видим, как развивается наш край, и гордимся этим. Татарстан дает возможности для каждого – для работы, творчества и роста», – сказала Надежда Васильевна.

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ожидало выступление артистов Татьяны Ефремовой и Радика Шарифуллина. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Также работали пикетные палатки «Единой России» – агитаторы раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).