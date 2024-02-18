Расим Баксиков: Надо вернуть в школы начальную военную подготовку

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Герой России Расим Баксиков заявил о необходимости вернуть в школы уроки начальной военной подготовки. Он рассказал о тех, кто, по его мнению, играет самую важную роль в формировании чувства патриотизма у молодежи.

Расим Баксиков и другие герои России встретились с молодыми татарстанцами на выставке-форуме «Россия», проходящей на площадке ВДНХ. Пятьсот активистов из Татарстана приехали в Москву в рамках проекта Министерства по делам молодежи РТ «Яшь юлдаш — Молодой попутчик».

Герой заявил, что слова «Родину надо любить» должны всегда звучать и быть разъяснены в семьях родителями, бабушками и дедушками.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«После этого — школа. Там несколько человек ответственны за патриотическое воспитание. Учитель истории должен уметь донести детям нашу историю, объяснять ее. Я считаю, что на федеральном уровне в школах надо вернуть в школы начальную военную подготовку. За это должен быть ответственен военный руководитель, а не учитель ОБЖ. Директор школы ответственен за встречи с ветеранами военного движения, героями России, уроки мужества», — поделился военный своим видением ситуации.

В патриотическом воспитании немалую роль играют военно-патриотические молодежные организации. В то же время средства массовой информации ответственны в том, чтобы давать правильную информацию, показывать правильные фильмы, уверен Баксиков.

«В воспитании патриотизма появилась еще одна группа ответственных. Это блогеры. За правильный контент в соцсетях ответственны они и те, кто следит за этим направлением», — заявил Герой России.

Расим Баксиков подчеркнул, что патриотизм — это не просто высокие чувства, толкающие на серьезные поступки. «Патриотизм — это чувство самосохранения. Мы ответственны за нашу страну, мы здесь живем. Нам предстоит оставить страну будущим поколениям. Мы ответственны за их жизнь», — заключил спикер.