Расим Баксиков начал знакомство с системой Минтруда РТ в рамках «Времени героев»

Телеграм-канал Эльмиры Зариповой

Зампред Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Расим Баксиков в рамках проекта «Время героев» познакомится с работой Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова.

«Расим Рашидович участвует в президентской образовательной программе «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции. В течение этой недели он будет знакомиться с основными направлениями и спецификой работы нашего ведомства и подведомственных учреждений», – написала Зарипова.

Телеграм-канал Эльмиры Зариповой

Министр также напомнила, что программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО. Ее цель – подготовить их к работе в государственных и муниципальных органах власти.

В рамках программы участники изучают современные методы и технологии управления, развивают навыки командной работы и личностные качества.