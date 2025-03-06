Расим Баксиков на встрече со студентами: «Ваша работа сейчас – это усердная учеба»

Расим Баксиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Управлении Минюста России по Республике Татарстан состоялась встреча Героя России, депутата Госсовета РТ Расима Баксикова и начальника ведомства Максима Скирды с молодыми юристами и студентами юридических факультетов казанских вузов.

На встрече студенты смогли задать вопросы Герою России, а также обсудить темы патриотизма и гражданской ответственности, правовой культуры и уважения к закону.

«Встреча прошла на высшем уровне, ребята тут собрались серьезные, задавали серьезные вопросы. Их участие и реакция говорили о том, что ребята вовлечены в беседу. Если говорить о необходимости данных встреч, то мы обязаны напоминать нашей молодежи о том, почему нужно учиться, что их ждет впереди. Они должны четко понимать, что люди, до того момента, когда они достигают личных вершин, усердно работают. Сейчас от них требуется хорошо учиться и это тоже тяжелая работа, тем более юристам», – сказал Расим Баксиков.

Герой России поделился, что студенты интересовались его жизнью, обсуждали историю и значимость предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы должны делать так, чтобы молодежь стремилась к изучению Великой Отечественной Войны, помнила о ней. Насколько правильно мы их воспитаем, настолько они будут ценить величие нашей истории и страну, в которой они живут. Настолько же правильно, как мы сейчас их воспитаем, они воспитают будущие поколения», – дополнил он.

Во время разговора со студентами Расим Баксиков также отметил деятельность прокурора Татарстана Альберта Суяргулова и заявил, что борьба с коррупцией – это путь к благополучию наших граждан.