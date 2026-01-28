Рашид Рахимов заявил, что не знал о продаже Даку летом в «Зенит»
Экс главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» рассказал, что изначально не знал о возможной продаже нападающего Мирлинда Даку в «Зенит» летом 2025 года.
— Не от вас исходила инициатива сохранить Даку?
— Ну о том, что его продают в Питер, узнал вообще из Питера.
— То есть вы узнали, что Даку может быть продан, не из клуба, не от игрока и не от агента?
— Нет.
— Кто-то из Петербурга сказал, что Даку переходит?
— Да.
— Так, может быть, надо было продать? Чтобы потом на эти вырученные деньги купить ещё трёх хороших игроков.
— А ты можешь такого футболиста приобрести за те деньги, за которые мы его брали? – сказал Рахимов.
Трансфер Даку в «Зенит» планировался в июне 2025 года. Сумма сделки должна была составить около 8-9 млн евро.