На главную ТИ-Спорт 28 января 2026 16:10

Рашид Рахимов заявил, что не знал о продаже Даку летом в «Зенит»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» рассказал, что изначально не знал о возможной продаже нападающего Мирлинда Даку в «Зенит» летом 2025 года.

— Не от вас исходила инициатива сохранить Даку?

— Ну о том, что его продают в Питер, узнал вообще из Питера.

— То есть вы узнали, что Даку может быть продан, не из клуба, не от игрока и не от агента?

— Нет.

— Кто-то из Петербурга сказал, что Даку переходит?

— Да.

— Так, может быть, надо было продать? Чтобы потом на эти вырученные деньги купить ещё трёх хороших игроков.

— А ты можешь такого футболиста приобрести за те деньги, за которые мы его брали? – сказал Рахимов.

Трансфер Даку в «Зенит» планировался в июне 2025 года. Сумма сделки должна была составить около 8-9 млн евро.

#фк рубин #Мирлинд Даку
