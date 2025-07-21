Рашид Рахимов: «Я надеюсь, что новички в «Рубине» еще будут»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался по поводу летней трансферной кампании команды. По словам наставника, он рассчитывает, что в клуб до дедлайна еще придут новые игроки.

«Есть футболисты, которых мы очень хотим, но по финансам мы их себе позволить не можем. Уже несколько человек у нас отпали. В одной мексиканской команде, которая была на клубном чемпионате мира, есть игрок, которого я очень хотел зимой. Там он провел великолепные матчи. Зимой он стоил одних денег, пока мы пытались опустить цену, за него заплатили почти в два раза больше. Мы должны понимать и наши возможности, если мы хотим бороться за верхнюю часть таблицы, то для этого нужны вложения и игроки должны быть хорошей трансферной стоимости. Потому что в футболиста сложно попасть и риск становится выше, когда берешь недорогих игроков. Но я надеюсь, что новички будут», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

Летом 2024 года «Рубин» осуществил только один полноценный трансфер на вход. Команду пополнил защитник из сборной Гондураса Дениль Мальдонадо.