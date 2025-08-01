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На главную ТИ-Спорт 1 августа 2025 13:27

Рашид Рахимов: «Хороший ли у нас старт? У нас есть спокойствие»

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Рашид Рахимов: «Хороший ли у нас старт? У нас есть спокойствие»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в преддверии матча с «Сочи» поделился впечатлением от старта казанской команды в текущем сезоне РПЛ.

После двух туров «Рубин» с четырьмя очками на четвертом месте в таблице чемпионата.

«У нас впереди три дня тренировочного процесса. «Сочи» себя хорошо проявлял в РПЛ. Сейчас – хуже. Всегда знаем, что такое укушенные и раненые команды – они выкладываются.Хороший ли старт? У нас есть спокойствие. Можно сказать воодушевление. Но всё это вчерашний день», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

Игра «Рубина» и «Сочи» состоится четвертого августа (понедельник). Начало матча запланировано на 20:00 по мск.

#фк рубин #Рашид Рахимов
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