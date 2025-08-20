news_header_top
На главную ТИ-Спорт 20 августа 2025 15:57

Рашид Рахимов: «Слуцкий и Карпин - сильные тренеры»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на слова Александра Бубнова о том, что наставник казанцев является более сильным специалистом, чем Валерий Карпин или Леонид Слуцкий.

«Я считаю, что Слуцкий и Карпин – сильные тренеры. Они доказывают это в течение многих лет. Мнения людей разные, и надо их принимать. Я хорошо знаю обоих, знаю, на что они способны, конечно, бывает в тренерской карьере, когда что-то не получается, и это нормально. Не все бывает гладко. И у меня были такие периоды. Уверен, что они вернутся в победное русло», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

Валерий Карпин на данный момент возглавляет московское «Динамо» в РПЛ, а Леонид Слуцкий работает в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа».

