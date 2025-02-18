Рашид Рахимов рассказал, когда ждать возвращения Рожкова и Грицаенко

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» рассказал, когда ждать возвращения защитников Ильи Рожкова и Алексея Грицаенко, которые продолжают на данный момент восстанавливаться от различных повреждений.

«Успеют ли восстановиться Рожков и Грицаенко к матчу с "Ахматом"? Пока не могу ответить точно на этот вопрос. Они продолжают проходить курсы реабилитации, занимаются оба по индивидуальным программам. Будем надеяться, что их восстановление не займет слишком много времени», – сказал Рахимов.

Первый матч «Рубина» весной запланирован на 1 марта против «Ахмата». Встреча состоится в Грозном.