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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2025 11:27

Рашид Рахимов рассказал, как отреагировал Даку на срыв трансфера в «Зенит»

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Рашид Рахимов рассказал, как отреагировал Даку на срыв трансфера в «Зенит»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как отреагировал на срыв своего трансфера в петербургский «Зенит» нападающий команды Мирлинд Даку. Он заявил, что наставник и игрок с позитивом отнеслись к ситуации.

«Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить, — приводит слова Рахимова «Чемпионат».

Напомним, в июне Даку едва не перешел в «Зенит» и уже были обговорены все детали сделки. Однако в последний момент в петербургском клубе решили не забирать футболиста и отказались от идеи. По другой информации, стороны не согласовали финансовый вопрос.

Футболист выступает за «Рубин» с 2023 года. После срыва трансфера «Рубин» продлил в форвардом контракт до лета 2029 года. В минувшем сезоне албанский нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, где отметился 15 голами и восемью результативными передачами.

#Мирлинд Даку #Рашид Рахимов #фк рубин
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