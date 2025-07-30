Рашид Рахимов рассказал, как отреагировал Даку на срыв трансфера в «Зенит»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как отреагировал на срыв своего трансфера в петербургский «Зенит» нападающий команды Мирлинд Даку. Он заявил, что наставник и игрок с позитивом отнеслись к ситуации.

«Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить, — приводит слова Рахимова «Чемпионат».

Напомним, в июне Даку едва не перешел в «Зенит» и уже были обговорены все детали сделки. Однако в последний момент в петербургском клубе решили не забирать футболиста и отказались от идеи. По другой информации, стороны не согласовали финансовый вопрос.

Футболист выступает за «Рубин» с 2023 года. После срыва трансфера «Рубин» продлил в форвардом контракт до лета 2029 года. В минувшем сезоне албанский нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, где отметился 15 голами и восемью результативными передачами.