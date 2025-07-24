Рашид Рахимов рассказал, есть ли уязвимость у «Зенита»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» поделился ожиданиями от предстоящего второго тура РПЛ. Казанцам 27 июля предстоит встретиться с «Зенитом».

«Есть ли уязвимость у «Зенита»? Я думаю, что уязвимость есть у каждой команды. Мы говорим о качествах игроков, если они проявят их, то уязвимостей будет немного. А то, что было в прошлом сезоне – это всё история», – сказал Рахимов.

После первого тура «Рубин» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В дебютной игре чемпионата 2025/26 казанцы одержали победу над «Ахматом».

«Зенит» в первом туре оказался сильнее «Ростова», петербуржцы идут четвертыми в РПЛ.