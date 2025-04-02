Рашид Рахимов рассказал, что Чуни может уже не сыграть в этом сезоне

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня состоялась открытая тренировка «Рубина», на которой главный тренер команды Рашид Рахимов ответил на вопросы прессы.

Наставник рассказал, кем заменит дисквалифицированного Алексея Грицаенко в грядущем матче с «Крыльями Советов», указав, что помимо него есть проблемы и с другими игроками.

«У нас есть еще три дня. Посмотрим, кто будет готов. Потому что не один Грицаенко имеет у нас проблемы. Есть еще несколько человек», – сказал Рахимов.

Также тренер высказался о состоянии Игора Вуячича, который в матче с «Зенитом» (0:4) играл в шлеме.

«Насколько я понимаю, он будет тренироваться без шлема. Надеемся, что с ним все в порядке», – прокомментировал наставник.

Про форварда команды Марвина Чуни тренер сказал, что он получил травму еще в прошлом году, от которой не успевает восстановиться, добавив, что нынешний сезон для него может быть закончен.

«Многие не знают, что происходит с Чуни, потому что он, к сожалению, получил еще в прошлом году травму, не может и не успевает восстановиться. И к этой игре мы знаем, что у нас были проблемы с ним, как и с тем же Даку. У нас есть в линии атаки проблемы. Он выходил на обезболивающих препаратах. Но на сегодня, к сожалению, может быть так, что он уже закончил чемпионат. Посмотрим, что покажет МРТ. Но ситуация такая, что может быть уже все», –заявил Рахимов.

Рашид Рахимов подытожил, указав, что сроков возвращения Мирлинда Даку пока нет.

«У него индивидуальная работа. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Мирлинд тоже играет с обезболивающими препаратами, травма у него очень неприятная. Желание у всех есть, у того же Чуни было желание. Он пошел на это, и мы видим, что после этого произошло», – сказал наставник.

Отметим, что на открытой тренировке «Рубина» не было Даку, Чуни, а также Богдана Йочича.

Игра «Рубина» с «Крыльями Советов» состоится 5 апреля в 13:00 по мск.