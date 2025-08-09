Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» ЦСКА

Фото: rubin-kazan.ru

Рашид Рахимов по окончании матча с ЦСКА (5:1) прокомментировал поражение казанской команды в четвертом туре РПЛ.

«Всё, что можно было, залетело в наши ворота, к сожалению. Такое бывает. Мы вроде начали очень хорошо, но дальше где-то не доиграли, не добежали, не вступили в отбор. Мы не контролировали игру ЦСКА так, как должны были, отсюда все эти голы. У нас и свои моменты были, а в итоге 1:5. Болезненное поражение, но такие должны случаться, так команде можно давать понять, что без концентрации, если соперник достаточно сильный, будет такой результат» – сказал Рахимов.

В пятом туре РПЛ «Рубину» предстоит встретиться с «Ростовом» на «Ак Барс Арене».

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Рубин» занял первое место в командном зачете по итогам июля. На втором месте Минспорта РТ, на третьем команда «КАМАЗ-Мастер».