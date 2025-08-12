news_header_top
Рашид Рахимов прокомментировал интерес «Фиорентины» к Даку

Фото: rubin-kazan.ru
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал интерес «Фиорентины» к нападающему Мирлинду Даку. Напомним, 11 июля албанское издание «Telegrafi» заявило, что итальянский клуб намерен приобрести форварда за 20 млн евро.

«Интерес к Даку от «Фиорентины»? Они же Мойзе Кина продают. Насколько понимаю, интерес есть», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

В стартовых четырех матчах чемпионата РПЛ Мирлинд Даку забил четыре мяча.

На данный момент «Рубин» идет шестым в турнирной таблице РПЛ.

