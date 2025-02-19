Рашид Рахимов после матча с «Сочи»: «Были дисциплина, самоотдача»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился эмоциями по окончании победного матча с «Сочи» (2:0).

«Что-то получалось, что-то нет сегодня. В первом тайме не сыграли в атаке так, как нужно было. Во втором тайме забили дважды в меньшинстве, это позитивный момент. Были дисциплина, самоотдача, при атаке соперника перекрывали все зоны. Это тактическая дисциплина», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

Отметим, что «Рубин» добыл победу в матче с «Сочи», играя в меньшинстве. Следующую встречу казанский клуб проведет на сборах в Турции 22 февраля против «Оренбурга».