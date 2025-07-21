Рашид Рахимов отреагировал на восемь желтых карточек игрокам «Рубина» в матче с «Ахматом»

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов по окончании матча с «Ахматом» отреагировал на восемь желтых карточек, показанных игрокам казанской команды.

«Не слишком ли жестко нас судили? Об этом надо спросить арбитра. Не сурово ли с первого фола давать желтую карточку? Но все бывает в первый раз», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

В составе «Рубина» вчера забитыми мячами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

Следующую встречу в рамках РПЛ казанцы проведут против «Зенита» на «Ак Барс Арене».