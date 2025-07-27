Рашид Рахимов объяснил природу разных таймов «Рубина» в матче с «Зенитом»

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча с «Зенитом» (2:2) объяснил, почему казанский клуб провел два таких разных тайма.

«Почему разные таймы? Мы привыкли так (улыбается). И второй и первый тайм – не был плохой. Нельзя дарить сопернику такие моменты. Нельзя полностью поворачиваться спиной и не контролировать полёт мяча. Это ошибка которую стали просматривать. Второй гол мы получили на открытом мяче», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

В третьем туре «Рубин» встретится с «Сочи» дома.