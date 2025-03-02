Рашид Рахимов объяснил доминирование «Ахмата» во владении мячом

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов по окончании встречи с грозненцами (1:2) в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» объяснил доминирование «Ахмата» во владении мячом. Напомним, «Ахмат» завершил матч с 70% контролем владения мячом.

«Это большое количество брака с нашей стороны. Но начало матча было очень хорошим, мы перехватывали мячи, активный блок был в середине поля, искали контратаку. Несколько таких выходов мы нашли, в одном из них забили гол. Дальше мы стали пробовать постоянно играть в контратаку за счет длинных передач, и пошло большое количество потерь мяча. Мы не успевали подбирать его. И отсюда возникла проблема. Игрокам я говорил, что не нужно действовать только в контратаке, нужно пробовать играть по-другому, но они решили этот ориентир сохранить, к сожалению, появились эти потери, и соперник больше владел мячом», – сказал Рахимов.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет дома против «Спартака» 9 марта.