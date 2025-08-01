news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 августа 2025 07:24

Рашид Рахимов об игре Чумича против «Оренбурга»: «Был бы доволен, если б он забил»

Читайте нас в
Телеграм
Рашид Рахимов об игре Чумича против «Оренбурга»: «Был бы доволен, если б он забил»
Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов по окончании матча с «Оренбургом» (2:0) оценил действия в матче сербского футболиста Николы Чумича.

«После «Зенита» было сложно эмоционально дать максимум сегодня. На неделе я провел несколько бесед с игроками. Мы планировали, что Даку не сыграет весь матч. Он выглядел неплохо. Доволен ли я Чумичем? Бегал много. Был бы доволен, если бы забил», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

Во втором туре Кубка России Пути РПЛ казанский «Рубин» сразится против «Зенита». В прошлом году команда Рашида Рахимова дважды уступила в группе сине-бело-голубым на турнире.

#фк рубин #Рашид Рахимов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

31 июля 2025
МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

31 июля 2025