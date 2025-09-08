Рашид Рахимов о махачкалинском «Динамо»: «Я не жду легкого матча»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов во время открытой тренировки рассказал представителям СМИ, как проходит подготовка команды в отсутствии игроков уехавших в сборные команды и поделился мнением о предстоящем сопернике.

- Как проходит подготовка команды без игроков основного состава, которые отправились в свои национальные сборные?

- В усеченном составе готовиться всегда тяжелее чем в полном. Однако мы привлекли к тренировкам целую группу молодых игроков. Так что тот объем работы, который был тренерским штабом запланирован — выполняется полностью. Есть пара игроков, которые возвращаются прямо перед предстоящим матчем - это Иву и Вуячич. В рамках подготовки к играм это для нас конечно создает определенные дополнительные проблемы.

- Махачкалинское «Динамо» многие считают неудобным соперником. Что можете сказать о предстоящей встрече с ними?

- Они играют в мобильный футбол. В их действиях много борьбы, длинных передач и они навязывают эту борьбу. Действительно неудобная команда. Будет нелегко, но я не жду легкого матча.

Напомним в чемпионате РПЛ наступил недельный перерыв в связи с квалификационными играми сборных на Чемпионате Мира-2026.

По итогам 8-ми туров РПЛ казанская команда находится на 7-ом месте с 11-ю очками.

Ближайшую встречу «Рубин» проведет у себя дома на стадионе «Ак Барс Арена» против махачкалинского «Динамо» 12 сентября 2025 года. Время начала матча – 19:00 мск.