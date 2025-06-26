Рашид Рахимов о Даку: «Ему надо вернуться отдохнувшим»

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» рассказал, когда в расположении клуба вернется нападающий Мирлинд Даку.

«Я разговаривал с Мирлиндом, сказал, что ему ни о чем не нужно думать и отдохнуть, потому что после сборной он не отдыхал. Вы знаете о всех событиях, которые происходили с ним (сорвавшийся переход в «Зенит»), ему нужно не забивать себе голову этим. Теперь ему надо вернуться отдохнувшим, а дальше уже посмотрим», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, в середине июня Даку был очень близок к тому, чтобы перейти из «Рубина» в «Зенит» за 10 млн евро.