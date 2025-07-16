Рашид Рахимов назвал «потрясающими» успехи «Казаньоргсинтеза» в модернизации

«С каждым визитом на предприятие мы видим его непрерывное развитие, завод модернизируется, открываются новые площадки. Сегодня мы узнали, что «Казаньоргсинтез» стал экологичнее более чем на 40% за 20 лет, это потрясающий результат», – поделился впечатлениями главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после экскурсии по предприятию.

Футбольный клуб в лице президента правления «Рубина» Марата Сафиуллина, главного тренера и игроков посетил сегодня предприятие и презентовал новую форму на сезон 2025/2026. На церемонии присутствовал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и коллектив предприятия.

Рахимов отметил, что визиты «Рубина» на «Казаньоргсинтез» превратились в традицию. «Считаю, что между нами возникла та самая химия, – констатировал он. – Мы с удовольствием приезжаем к вам. Мы рады, что вы приходите на наши матчи и поддерживаете нас. Для нас это важно. Цель, которую мы ставили изначально – чтобы, приходя на стадион, вы видели футболистов, которые будут биться, будут играть сердцем для вас. Да, могут быть ошибки, они люди, но равнодушных нет».

Тренер поблагодарил руководство и коллектив предприятия за поддержку и пожелал «Казаньоргсинтезу» дальнейшего развития.

В предстоящем сезоне футболисты «Рубина» будут выступать в трех расцветках формы: рубиновой, зеленой и бежевой. Комплекты презентовали защитники Игор Вуячич и Дениль Мальдонадо, а также полузащитник Руслан Безруков.

«Рубин» откроет сезон 2025/26 в Грозном, где сыграет с «Ахматом» 20 июля.