На главную ТИ-Спорт 15 декабря 2025 09:14

Рашид Рахимов заявил, что большинство игроков «Рубина» под его началом выросли

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о проблемах, с которыми клуб сталкивается на трансферном рынке и при формировании состава.

В эфире «Матч ТВ» он объяснил, как изменились задачи команды и требования к футболистам:
«Мы брали Мирлинда Даку, чтобы сохранить место в РПЛ. Вы понимаете, какой шаг сделал Даку у нас здесь? Тогда мы смотрели, кто нам поможет сохранить прописку в РПЛ, а сегодня мы видим, что большинство этих футболистов выросли.

Для стабильности нужен качественный шаг. Мы знаем тот список футболистов, которые могут нам помочь это сделать. Но пока в силу различных обстоятельств и наших возможностей эти приобретения сделать достаточно сложно. Для того чтобы Иву и Даку сделали следующий шаг, им нужно дать конкуренцию еще более качественную. Тех игроков, которые должны были дать эту конкуренцию, мы не смогли приобрести. Обстоятельства так складываются, нет таких возможностей».

На текущий момент «Рубин» после 18 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

#Рашид Рахимов #фк рубин #Мирлинд Даку
