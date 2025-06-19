Рашид Калимуллин назвал «Татар-информ» изданием федерального значения

Фото: © «Татар-информ»

Композитор, председатель правления Союза композиторов России, народный артист РФ и РТ Рашид Калимуллин поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

Он отметил, что агентство всегда было важным источником информации, как для жителей Татарстана, так и для людей за пределами республики. «При этом "Татар-информ" давно перешагнул за границы Татарстана, и стал фактически изданием федерального значения», – добавил он.

Калимуллин подчеркнул, что благодаря агентству он может быть в курсе происходящего не только в Татарстане, но и по всей России и за рубежом.

«Радует, что у "Татар-информа" хватает и времени, и авторитета для того, чтобы выдавать качественные материалы по всей текущей информационной повестке. Россия – страна большая, но Татарстан остается на первой линии. Я желаю всяческих успехов "Татар-информу", всем его сотрудникам и руководителям, крепкого здоровья и новых-новых интересных материалов», – заключил Рашид Калимуллин.