Рашид Калимуллин переизбран председателем правления Союза композиторов России

На пост председателя правления был вновь переизбран народный артист России и Татарстана, председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин. Это решение приняли на съезде Союза композиторов России, который проходит сегодня в Москве.

В работе съезда приняли участие известные композиторы и признанные деятели искусств. На съезде присутствовали представители 44 региональных отделений Союза. Они единогласно проголосовали за назначение на пост Калимуллина, подчеркнули в пресс-службе Союза композиторов РТ.

Напомним, что Рашид Калимуллин является председателем правления Союза композиторов России с 2015 года. Всероссийская общественная организация объединяет профессиональных композиторов и музыковедов из 50 регионов России, в нем состоят более тысячи музыкантов.

Приоритетными направлениями деятельности организации являются развитие и укрепление композиторских организаций в регионах; создание возможностей для творчества и образования; продвижение музыкальной культуры и сочинений российских композиторов в России и за рубежом и другое.