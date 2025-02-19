Рашид Джамбульский предстанет перед судом в РТ за статус вора в законе

Рашид Джамбульский предстанет перед судом в Татарстане за статус вора в законе.

По версии следствия, 58-летний Рашид Хачатрян с 1997 года занимает высшее положение в преступной иерархии. До августа 2019 года имел криминальное влияние в Татарстане.

«Татар-информ» рассказывал, что массовые задержания участников преступной группы начались летом 2019 года. Самого Хачатряна задержали в Оренбурге. Свою причастность к ОПГ он отрицает, как и то, что занимает высшее положение в преступной иерархии, проще говоря, считается вором в законе.

Под руководством Хачатряна был совершен ряд преступлений, за которые он был приговорен к 16 годам лишения свободы.