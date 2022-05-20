Рашид Аль Нуайми: Татарстан является примером взаимопонимания между культурами

Татарстан является примером взаимопонимания между культурами. Об этом заявил председатель Всемирного совета мусульманских сообществ (Объединенные Арабские Эмираты) Али Рашид Аль Нуайми в Казанской ратуше, где прошло заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Взаимоотношения между Арабскими Эмиратами и Россией, в том числе и Татарстаном, давние и очень крепкие. Наши отношения многообразны, но мы стремимся их разнообразить в будущем. Это касается экономической сферы, инвестирования и культурной оставляющей», – сказал Рашид Аль Нуайми.

Он заметил, что на территории Казанского Кремля соседствуют мечеть и православный собор. «Мы хотим, чтобы и в нашей стране была такая же культурная дружба и взаимопонимание», – подчеркнул председатель Всемирного совета мусульманских сообществ.

Он убежден, что Татарстан и Объединенные Арабские Эмираты в дальнейшем будут укреплять имеющиеся связи и развивать их в различных интересных проектах.