news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
20 мая 2022  21:42
Надежда Гордеева

Рашид Аль Нуайми: Татарстан является примером взаимопонимания между культурами

news_top_970_100

Татарстан является примером взаимопонимания между культурами. Об этом заявил председатель Всемирного совета мусульманских сообществ (Объединенные Арабские Эмираты) Али Рашид Аль Нуайми в Казанской ратуше, где прошло заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Взаимоотношения между Арабскими Эмиратами и Россией, в том числе и Татарстаном, давние и очень крепкие. Наши отношения многообразны, но мы стремимся их разнообразить в будущем. Это касается экономической сферы, инвестирования и культурной оставляющей», – сказал Рашид Аль Нуайми.

Он заметил, что на территории Казанского Кремля соседствуют мечеть и православный собор. «Мы хотим, чтобы и в нашей стране была такая же культурная дружба и взаимопонимание», – подчеркнул председатель Всемирного совета мусульманских сообществ.

Он убежден, что Татарстан и Объединенные Арабские Эмираты в дальнейшем будут укреплять имеющиеся связи и развивать их в различных интересных проектах.

#Татарстан #межнациональные отношения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100