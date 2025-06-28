Рашевский озолотил «Динамо», «Ак Барс» следит за татарином из «Сочи»: трансферный гид КХЛ

Заключительная неделя июля в КХЛ подарила нам ряд любопытных сделок. «Авангард» подписал Дмитрия Рашевского из «Динамо» за рекордные 117 млн рублей. «Нефтехимик» усилился форвардом Максимом Сушко и защитником Артемом Чмыховым. А «Ак Барс» близок к сделке с татарином из «Сочи». Об этом и другом – читайте в материале «ТИ-Спорта»





Фото: dynamo.ru

В «Виннипег» Рашевский решил не ехать, попытает счастья в Омске

Омский «Авангард» продолжает постройку своей дрим-тим команды. В своем телеграм-канале «ястребы» официально объявили о заключении контракта с 24-летним нападающим Дмитрием Рашевским. Воспитанник московского «Динамо» в пяти сезонах КХЛ честно отпахал за «бело-голубых». Впереди у форварда новый этап в карьере – в столице Западной Сибири. Острый интерес «Авангарда» к Рашевскому проявлялся еще по ходу прошлого сезона. В канун дедлайна обменов в КХЛ омичи были готовы выкупить права у «Динамо» на нападающего за 120 млн рублей. Москвичи пошли в отказ и назначили «ястребам» сумму совсем заоблачную – порядка 160 млн рублей. Естественно, за такие безумные деньги «Авангард» Рашевского подписывать отказался, хотя аппетита к нападающему не потерял. Клуб ждал удобного момента.

В лице Рашевского «Динамо» видело для себя ценнейший актив, и по идее хоккеист мог стать тем игроком, вокруг которого москвичи могли бы построить франшизу клуба в будущем. Талантливый воспитанник, прекрасный хоккеист, еще и неплохой актер, как выяснилось после одного из клипов лейбла «Black Star» на песню «Доберемся до вершин», где Дмитрий исполнял главную роль.

В последние сезоны Рашевский был стабильным завсегдатаем топ-6 нападающих в команде. Однако, как утверждают некоторые источники, рабочие отношения форварда с главным тренером Алексеем Кудашовым были не самыми теплыми. Наверное, поэтому хоккеист и задумывался над уходом из «Динамо». Или в НХЛ – в «Виннипег», который задрафтовал Рашевского еще в 2021 году. Или в другой клуб КХЛ, способный заплатить за игрока «Динамо» кругленькую сумму.

Много ли это – 117 млн рублей за одного хоккеиста в условиях сегодняшней КХЛ? Конечно, да. Трудно припомнить, чтобы когда-то в лиге в принципе платились подобные деньги за трансфер игрока. Из свежих недавних примеров всплывает все тот же «Авангард», который в 2020 году заплатил ЦСКА 85 млн рублей компенсации за Сергея Толчинского. По итогу, сделка, безусловно, оправдала себя. Омичи на следующий год впервые в клубной истории выиграли Кубок Гагарина, а сам Толчинский вышел на другой уровень, превратившись в полноценную звезду лиги.

За Рашевским в «Авангарде» будет очень любопытно понаблюдать в предстоящем сезоне. К тому же, интересно понять, на каких ролях видит его в команде главный тренер Ги Буше, какие партнеры по звену будут у форварда, ведь в его случае это крайне важный нюанс.

Ну и разумеется, ключевое – справится ли Дмитрий Рашевский с колоссальным давлением со стороны болельщиков и СМИ, которое однозначно на него свалится в сезоне 2025/26. Как ни крути, в «Динамо» нападающий находился в весьма комфортных и тепличных условиях. В Омске Рашевскому придется нести совершенно иной уровень ответственности.

«Ак Барс» намерен привезти татарина из «Сочи»

Казанский клуб после практически месячного затишья выходит в информационное поле со свежими трансферными вестями. «Ак Барс» на днях достиг договоренности о продлении контрактов с защитником Алексеем Марченко, нападающим Алексеем Пустозеровым. Кроме того, в столице Татарстана ждут Брэндона Биро. Канадского двустороннего нападающего из системы «Сиэтла». По нашей информации, стороны игрока и клуба уже договорились о всех нюансах контракта. Зарплата хоккеиста в Казани составит около 35 млн рублей в год.

Помимо Биро, в ближайшее время состав «Ак Барса» может пополнить Артур Тянулин. Три успешных последних сезона в «Сочи» для нападающего не прошли бесследно. К Тянулину проявляют интерес сразу несколько топ-клубов Восточной и Западной конференций. И «Ак Барс» среди всех этих команд является неоспоримым фаворитом. Об этом сообщает телеграм-канал «Х-Хоккей».

Тянулин является уроженцем в Казани. Карьера форварда к его 28-годам получилась событийной и насыщенной. Хоккеист выступал в канадских и американских клубах АХЛ. Потом у него был небольшой опыт игры в Китае и Германии. А последние четыре сезона нападающий провел в России: один – в составе «Торпедо», три – будучи форвардом «Сочи».

Собственно, в команде с берегов Черного моря у Артура Тянулина получилось проявить себя лучшего всего. 28-летний нападающий – второй в истории «Сочи» лучший бомбардир команды (115 очков) после Ильи Крикунова, у которого за карьеру в стане «леопардов» набралось 122 очка. Если бы Тянулин остался в клубе на следующий сезон, он бы разумеется побил достижение Крикунова.

Но, судя по всему, нападающего с татарскими корнями ожидает переезд на историческую родину. В лице Тянулина «Ак Барс» приобретет не только быстрого, техничного хоккеиста с хлестким броском, но и щепотку национальной айдентики. В компанию к Билялову, Яруллину, Замалтдинову, Галимову и Мифтахову присоединится еще один татарин.

Когда в 2023 году состав «Ак Барса» пополнил Дамир Жафяров, медиаслужба казанского клуба выпустила сразу несколько роликов, где изобразила нападающего в самобытном образе татарина. Однако активность Жафярова в социальных сетях «Ак Барса» никак не коррелировалась с его хоккейными успехами. Довольно быстро тогдашний главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов усадил форварда на лавку. А со временем Жафяров вообще стал игроком глубокой ротации в «Ак Барсе». Если Тянулин переедет по итогу в Казань, вряд ли ему захочется повторить подобную участь.

«Нефтехимик» продолжает усиливать команду под Игоря Гришина игроками, которым нужен второй шанс в карьере

После громкого трансфера Дамира Жафярова из «Барыса» в «Нефтехимик», нижнекамский клуб продолжает усиливать команду под нового главного тренера Игоря Гришина неплохими по именам хоккеистами. Сегодня пресс-служба «волков» объявила, что команду пополнили нападающий Максим Сушко из «Сибири», а также защитник из «Адмирала» Артем Чмыхов.

Первый – 26-летний воспитанник белорусского хоккея. Форвард хорошо известен своими выступлениями за «Сибирь» и минское «Динамо», при этом немногие знают, что у него был короткий этап карьеры в НХЛ. В сезоне 2020/21 Сушко провел два матча за главную команду «Филадельфии Флайерз».

Закрепиться надолго в Северной Америке у Максима не получилось, после чего на протяжении трех сезонов он достойно смотрелся в нижних звеньях «Сибири». Под черновую работу его скорее всего берет в «Нефтехимик» и Игорь Гришин. Как анонсировал в июньском интервью «ТИ-Спорту» главный тренер нижнекамцев, является поклонником быстрых, техничных нападающих. Однако опытные духовитые ребята в 3-4 звено ему тоже необходимы. Сушко под эту роль подходит идеально.

Что касается Чмыхова, то это воспитанник школы ЦСКА. Всего за «армейцев» Артем отыграл пять сезонов, с годичной командировкой в «Сочи». Последние четыре сезона Чмыхову не удавалось задержаться в какой-либо из команд больше чем на год.

«Северсталь», «Сибирь», «Авангард», «Адмирал» – ни один из клубов так и не смог стать для защитника своим после ЦСКА. Очевидно, что сейчас карьера 27-летнего Чмыхова идет на спад, впрочем, как и у Сушко, с Жафяровым. Игорь Гришин может стать тем проводником, благодаря которому вышеупомянутые сбитые летчики засияют по-новому.