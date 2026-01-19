«Расчленили, кисти выбросили в мангал»: в Казани судят убийцу проституток

В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу об убийствах с особой жестокостью. На скамье подсудимых оказалась жительница Челябинской области Анна Рясная.

По версии следствия, в 2012 году супруги Григорий и Юлия Назаровы создали сеть по вовлечению женщин в проституцию. Их деятельность, как считают следователи, охватывала несколько регионов – Челябинскую, Свердловскую, Нижегородскую области, Башкортостан и Татарстан. Анна Рясная, по данным следствия, также была связана с этой группой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В 2019 году в незаконный бизнес была втянута 17‑летняя девушка. Позже она попыталась выйти из‑под контроля сутенеров, что, по версии следствия, стало причиной ее убийства.

Следователи считают, что Назарова и Рясная обманом вывезли девушку в Верхнеуслонский район на шашлыки. Во время застолья они подмешивали снотворное в напитки жертвы. По версии следствия, изначально злоумышленники намеревались заколоть девушку ножом. Однако, не решившись на это, они задушили ее. После этого тело расчленили – кисти рук сожгли, а оставшиеся части вывезли в лес.

Второй эпизод касается убийства еще одной женщины, которая также была вовлечена в проституцию. По данным следствия, Юлия Назарова присматривала за дочерью этой женщины и решила похитить ребенка, оформив на себя по поддельным документам. Чтобы реализовать свой план, она привлекла Анну Рясную.

Жертву планировали напоить и задушить, однако ей удалось вырваться. Затем женщину схватили и до смерти забили бутылками из-под шампанского. Тело погибшей закопали в поле.

Дело рассматривается в особом порядке, потому что Рясная заключила досудебное соглашение со следствием. Сегодня в суде она заявила, что организаторы нелегального бизнеса шантажировали ее, чтобы она убивала ради них.