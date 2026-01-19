Расчистка Мелекески, реабилитация Ноксы: Минэкологии РТ наметило план работы

Экологи Татарстана в 2026 году продолжат работы по расчистке Мелекески в Набережных Челнах и завершат рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани. О планах работы рассказал сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин после итоговой коллегии в Казани.

«Масштабный, грандиозный пилотный проект по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений города Казани – наша задача его завершить в 2026 году. Для Казани это будет знаковое событие, которое в прямом смысле этого слова улучшит наше благополучие и качество жизни населения города Казани», – сказал он

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Наша задача вовремя освоить финансирование, качественно и в срок провести работу. Это тоже и для республики, и, в частности, для населения Набережных Челнов очень серьезный, значимый проект, который обеспечит благополучие и более комфортную и качественную жизнь», – заметил Зиганшин.

Продолжатся работы по реабилитации реки Ноксы. «Это тоже замечательный проект, его начало планируется в 2028 году. Очень бы хотелось начать этот проект побыстрее, будем работать», – добавил Зиганшин.

Перед регионом стоит задача войти в федеральную программу «Генеральная уборка», чтобы получить финансирование по ликвидации шламоотвала Нижнекамского нефтехимкомбината и ликвидации полигона ТБО в Нурлатах. «Это тоже очень значимый и достаточно дорогой проект. Но моя задача сейчас – войти в эту программу, получить финансирование и тоже воплотить и реализовать это мероприятие в жизнь», – заметил Зиганшин.

Также в этом году продолжатся работы очистке русел малых рек и водоемов, установлению границ водоохранных зон. В числе приоритетных задач – чистый воздух и обеспечение населения качественной питьевой водой.

Видео: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»