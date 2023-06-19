Расчет российского «Торнадо-С» уничтожил РСЗО HIMARS

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» ЗВО уничтожил РСЗО HIMARS производства США. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства объяснили, что российская РСЗО, которая создана на базе «Смерча» может работать с применением управляемых реактивных снарядов.

«Одной из таких управляемых ракет расчет <...> точным попаданием уничтожил <...> натовский «Хаймарс», — отмечается в сообщении.

По данными министерства, ракетные удары продолжатся по объектам военной инфраструктуры, а также военной технике, которая находится в распоряжении противника.