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Расчет «Искандер-М» нанес удар по пункту дислокации наемников в Харькове
Министерство обороны России сообщило о нанесении ракетного удара по объекту в промышленной зоне Харькова, где, по данным ведомства, располагался пункт временной дислокации иностранных наемников.
Согласно отчету, удар был осуществлен с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» по зданию строительной компании «Скорпион». В результате операции, по заявлению Минобороны, были ликвидированы около 100 человек, включая 40 иностранных инструкторов и примерно 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.
Министерство подчеркнуло, что российские вооруженные силы проводят точечные удары по военным объектам, местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности и связи Украины.
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