Рар: ЕС заинтересован в сотрудничестве с Центральной Азией по водородной энергетике

Тренд на развитие «зеленой» энергетики, в том числе водородной, может подтолкнуть Европу к активному сотрудничеству со странами центральноазиатского региона. Такое мнение на площадке Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани высказал научный директор Германо-Российского форума политолог Александр Рар.

Он отметил, что многие из стран Центральной Азии обладают значительными запасами водных ресурсов, которые являются сырьем для производства водородного топлива. Подобное сотрудничество могло бы стать взаимовыгодным для обеих сторон.

«Правительства Европы сейчас всерьез обсуждают водородную тему, а Центральная Азия имеет большие запасы воды», — отметил политолог.

Он добавил, что в будущем на фоне роста запроса на «зеленую» экологичную энергетику именно фактор водных ресурсов может стать одним из ключевых в вопросах экономического взаимодействия Европы и Азии.