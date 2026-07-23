«Рапперсвиль-Йона» объявил о переходе Лабанка. Форвардом интересовался «Ак Барс»

Фото: hc-dragons.com

Швейцарский клуб «Рапперсвиль-Йона» официально объявил о подписании контракта с нападающим Кевином Лабанком. Как сообщает пресс-служба команды, 30-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение на предстоящий сезон.

В минувшем сезоне Лабанк выступал за «Шанхайских Драконов» в КХЛ, где стал третьим лучшим бомбардиром команды, набрав 34 очка (15 голов + 19 передач) в 55 матчах. Также форвард принял участие в Матче звезд КХЛ .

Стоит отметить, что ещё месяц назад появлялась информация об интересе к Лабанку со стороны казанского «Ак Барса». Финалист Кубка Гагарина вел переговоры с американским нападающим и был близок к подписанию однолетнего контракта. Однако в итоге хоккеист предпочел продолжить карьеру в Швейцарии.

В активе Лабанка также богатый опыт выступлений в НХЛ. За девять сезонов в лиге в составе «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс» он провел 512 матчей в регулярных чемпионатах, забросив 84 шайбы и отдав 153 голевые передачи (237 очков). Лучшим для него стал сезон-2018/2019, когда он установил личные рекорды, набрав 56 очков (17+39) в составе «Шаркс».