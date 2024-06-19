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Рапиристка Марта Мартьянова завоевала победу на Играх БРИКС в Казани
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Марта Мартьянова с золотой медалью Олимпиады-2020 в Токио
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Олимпийская чемпионка из Татарстана Марта Мартьянова взяла золото в фехтовании на рапирах на Играх БРИКС в Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале Минспорта РТ.
В финале спортсменка выступала против соотечественницы Анны Соловьевой. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу Мартьяновой.
Третье место разделили россиянка Владислава Пенюшкина и представительница Белоруссии Дарья Власова.
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