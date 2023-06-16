РАНХиГС: Падение спроса на новостройки в Казани связано с повышением их стоимости

Студенты факультета экономических и социальных наук РАНХиГС провели анализ рынка жилья в Казани и в Татарстане. Исследование показало, что падение спроса на новостройки связано с повышением стоимости квадратного метра. Презентация проекта состоялась на круглом столе «Проблемы и перспективы развития рынка недвижимости в Татарстане на основе исследования РАНХиГС спроса на первичное жилье» в Казанском филиале Президентской академии.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

Ситуацию на рынке первичной жилой недвижимости в Татарстане студенты сравнили с крупными городами Тюменской и Свердловской областей, где сохранилась положительная динамика. Исследователи выдвинули пять гипотез, связанных со снижением интереса к первичной жилой застройке: условия по ипотечному кредитованию, падение реальных доходов, поведенческие способности, падение заинтересованности, цены на недвижимость.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

По мнению замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева, исследование, проведенное студентами, очень актуально. «Когда молодые кадры оценивают ситуацию свежим взглядом, это раскрывает глаза чиновникам. Мы можем помочь исходными данными, чтобы студенты сделали исследование еще более глубоко интегрированным в экономику республики», – отметил он.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

Подход студентов к изучению рынка недвижимости Татарстана, Тюменской и Свердловской областей понравился управляющему партнеру «БМП Брендс групп», директору специального застройщика «Тройка» Максиму Николаеву.

«Уникальность в том, что ребята не находятся внутри данной сферы, соответственно, их взгляд очень свежий, не подвержен внешним факторам. Студенты дали очень большую пищу для размышления властям республики, представителям банковского сектора. Работа очень полезная. Думаю, что она будет продолжена в рамках нашего сотрудничества. Надеемся, что их данные послужат неким выводом для принятия решений на уровне республики или для застройщиков Татарстана», – сказал он.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

Руководитель проектной группы, доцент РАНХиГС Светлана Овсянникова подчеркнула, что такие исследования могут быть регулярными. «Мы делаем разные проекты, и иногда заказчики даже удивляются, почему сами не пришли к таким выводам. Дайте нам работу, а мы с максимальной отдачей ее выполним», – заявила она.

По словам Овсянниковой, над проектом работали более 30 человек, которые собирали статистику, различные данные. Работа продолжалась в течение полугода.