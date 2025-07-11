«Раньше сырье давало 50%, теперь — 25%»: о чем Новак и Минниханов говорили в Альметьевске

Центральной темой Нефтяного саммита в Альметьевске стала подготовка высококвалифицированных кадров для топливно-энергетического комплекса России. И неудивительно, ведь главным мероприятием стало общение с молодым поколением. О чем Минниханов и Новак говорили с молодежью – в материале «Татар-информа».





В Альметьевске проходит нефтяной саммит

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Все вызовы смогут победить только образованные люди»

Современный мир быстро меняется, и сложно спрогнозировать, какие профессии будут востребованы. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопросы школьников на Нефтяном саммите в Альметьевске.

По его словам, чтобы соответствовать современным вызовам, человек должен быть многофункциональным и иметь желание постоянно учиться чему-то новому.

«Все вызовы смогут победить только образованные люди, и вы – это и есть те самые люди», – сказал Минниханов.

Рустам Минниханов ответил на вопросы школьников на Нефтяном саммите в Альметьевске Фото: t.me/galimovatatarstan

Следом у Раиса Татарстана спросили, что бы он делал, если бы снова пошел в школу. Минниханов ответил, что больше внимания уделял бы химии и иностранным языкам, так как первая очень востребована в Татарстане, а владение языками позволяет проще общаться с людьми.

«Если раньше доходы бюджета от сырья составляли 50%, то сейчас – 25%»

Еще один вопрос – что делают в стране для снижения зависимости экономики от добычи полезных ископаемых – ребята адресовали заместителю председателя правительства России Александру Новаку.

«У нас уже давно идет задача по диверсификации экономики. Если раньше доходы бюджета от сырья составляли 50%, то сейчас – 25%, и это снижение будет продолжаться», – подчеркнул Новак.

По его словам, упор в диверсификации экономики сделан на развитие высокотехнологичных отраслей.

Еще один вопрос – что делают в стране для снижения зависимости экономики от добычи полезных ископаемых – ребята адресовали заместителю председателя правительства России Александру Новаку Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Достижение технологического суверенитета в стране – это ваша задача, которой вы будете заниматься», – сказал Новак.

Он также задал ребятам в зале встречный вопрос – почему же они выбрали такое направление в жизни?

«Потому что будущее земли – в руках молодежи», – моментально раздался ответ от одного из школьников.

Еще один из ребят сказал в свою очередь, что к выбору его подтолкнул хороший пример взрослого поколения.

От гужевых повозок до современных нефтевышек

После общения со школьниками гости отправились на уличную экспозицию, которая была посвящена 75-летию компании «Татнефть» и развитию нефтяной отрасли на территории республики чуть ли не с XV века. Гости выставки могли посмотреть на первые печи для перегонки нефти, а также узнать, где она использовалась.

На выставке представили информацию о первых нефтяных месторождениях в Татарстане, с освоения которых и началась история самой «Татнефти».

Примечательно, что выставка шла двумя рядами, и если на одном рассказывали об истории и технологиях прошлого, то напротив шла экспозиция, демонстрирующая развитие транспорта и техники: от гужевой повозки, запряженной лошадью татарской породы, до современных нефтедобывающих вышек.

Еще одной частью экспозиции стали стенды производителей оборудования для нефтяной и газовой отрасли Фото: пресс-служба Раиса РТ

Еще одной частью экспозиции стали стенды производителей оборудования для нефтяной и газовой отрасли, а также учебных заведений Татарстана: Казанского федерального университета и Высшей школы нефти.

«Стратегическая цель – сформировать новое поколение профессионалов»

Панельная дискуссия была посвящена перспективам развития отечественного топливно-энергетического комплекса. И главенствующую роль в обсуждении занял вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов. Все участники сессии даже прошли онлайн-опрос – какие наиболее вероятные проблемы возникнут в развитии ТЭК России. По его результатам, 40% людей склоняются как раз к проблеме кадров.

«Отдельного внимания заслуживает работа по вовлечению молодежи в науку. Татарстан – в числе регионов-лидеров по числу заявок на изобретения и патенты. Наша стратегическая цель – сформировать новое поколение профессионалов», – заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что устойчивое развитие ТЭК возможно только через технологический прорыв и формирование новых компетенций, в частности, в машиностроении, нефтехимии, биотехнологии, IT-направлении.

Панельная дискуссия была посвящена перспективам развития отечественного топливно-энергетического комплекса Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы формируем целостную экосистему подготовки инженерных и научных кадров. Крупные компании открывают современные учебно-лабораторные комплексы», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что сегодня важно мотивировать школьников, чтобы они чаще выбирали точные науки, особое внимание уделяя физике и химии.

Александр Новак в свою очередь заметил, что энергетика – это основа мировой экономики, и Россия занимает на рынке ведущие позиции.

Александр Новак в свою очередь заметил, что энергетика – это основа мировой экономики, и Россия занимает на рынке ведущие позиции Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, важно обеспечить эффективное использование энергии для нужд внутри страны, а также обеспечить поставки на международные рынки.

Особое внимание он обратил на углеводородные ресурсы. «Несмотря на активное развитие водородных технологий, атомной энергетики и прочего, углеводороды все равно будут занимать лидирующее положение», – считает вице-премьер.

Будущее «Татнефти» и орден «За доблестный труд»

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на вопрос о будущем компании заявил, что она должна оставаться энергетическим предприятием, при этом максимально использовать новейшие разработки.

«Компания должна быть открытой для сотрудничества, работать с другими заинтересованными лицами, будь то органы власти, население, другие нефтяные компании», – сказал Маганов.

На Нефтяном саммите также поздравляли «Татнефть» с 75-летием. И помимо теплых слов были еще и подарки. Так, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Азат Хасенов подарил древний казахский инструмент жетыген.

Но главной стала церемония вручения ордена «За доблестный труд» коллективу компании.

«Рад здесь присутствовать и вручить заслуженную награду Президента России за доблестный труд в связи с юбилеем компании. Я знаю, что юридически 75-летие было в апреле, а сегодня не апрель, но юбилей проходит весь год», – заявил Новак, вручая орден.

Торжественная церемония награждения коллектива и стала логическим завершением пленарного заседания нефтяного саммита.