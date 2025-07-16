Челнинские врачи при помощи ботулинотерапии ставят на ноги пациентов после инсульта

В Госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах пациенты проходят терапию, благодаря которой они встают на ноги после инсульта. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения города.

Восстановлением сложных пациентов в Набережночелнинском госпитале руководит заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы Лариса Крылова. Она рассказала о свежих случаях из практики.

В госпиталь с диагнозом ишемический инсульт поступил 47-летний мужчина. Он передвигался на инвалидной коляске. По мнению врача, этот случай нетипичен, так как пациент еще молод. Благодаря лечению мужчина сейчас ходит самостоятельно. Ему провели ботулинотерапию (инъекции для расслабления мышц), физиотерапевтическое лечение, включая занятия на роботизированном комплексе, который укрепляет мышцы и улучшает координацию движений. Раннее начало восстановления дало положительный прогноз.

Другой пациент, мужчина 1980 года рождения, перенес два инсульта с разницей в два месяца. Несмотря на сильные спазмы и серьезные двигательные нарушения, врачам удалось добиться улучшений. После курса ботулинотерапии и комплексной реабилитации мужчина начал самостоятельно вставать и ходить с тростью на короткие дистанции.

«В его случае это солидное достижение, которое способствует его независимости и улучшению качества жизни его и его семьи», – подчеркнула Лариса Крылова.

Ботулинотерапия при спазмах после инсульта позволяет добиваться результатов, которые еще недавно считались невозможными. Более 100 пациентов ежегодно проходят такую терапию в Госпитале для ветеранов войн, и многие из них впервые за долгое время делают свой первый шаг.

Терапия стала доступной благодаря федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» и поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, отметили в горздраве Челнов.