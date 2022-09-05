«В параллели 15 первых классов, пол алфавита»: беби-бум обгоняет ввод новых школ в Казани

Порог казанских школ в этом году переступили 165 тысяч учеников, но не все из них смогли попасть в учебное заведение рядом с домом. Как решается проблема с переполненными школами и сколько образовательных организаций еще появятся в столице Татарстана, обсудили на деловом понедельнике в мэрии.

Ирек Ризванов: «Несмотря на интенсивное строительство школ, потребность в них сохраняется в более чем 30 микрорайонах города» Фото: kzn.ru

В лицеях в «Салават Купере» и в ЖК «Весна» открыто по 15 классов

Рекордсменами в Казани по по числу первоклассников в этом году стали лицеи 188 «Бионика» в «Салават Купере» и 185 в ЖК «Весна», гимназии 189 и 183, а также школы 83, 184 и 11.

«В лицеях 188 „Бионика“ в „Салават Купере“ и 185 в ЖК „Весна“ открыто по 15 классов, обозначение классов дошло до буквы „С“. Поставлен новый своеобразный рекорд», — заявил на совещании начальник Управления образования исполкома столицы РТ Ирек Ризванов.

Он заметил, что Казань является привлекательным городом для жизни и учебы: в столицу Татарстана переезжают из отдаленных районов республики. Также стабильно растет число новорожденных детей. Поэтому, несмотря на интенсивное строительство школ, потребность в них сохраняется в более чем 30 микрорайонах города.

Наиболее остро вопрос со школьными учреждениями стоит в микрорайонах «Салават купере», «Салмачи», «Солнечный город», в поселках Вишневка и Привольный, а также в ряде других жилых комплексов.

«В некоторых школах открыто по 15 классов, обозначение классов дошло до буквы „С“. Поставлен новый своеобразный рекорд» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так, в школе 186 в «Солнечном городе» при проектной мощности в 1,2 тыс. учеников обучаются в двое больше детей. «В этом учебном году мы были вынуждены 100 детей распределить в более отдаленные от места жительства школы. Аналогичная ситуация в лицее 182. При такой же проектной мощности здесь обучается 2,3 тыс. школьников. Вот уже два года дети из микрорайона „Салават купере-1“ обучаются в гимназии 189 и лицее 188. Для них обеспечен безопасный и комфортный подвоз до этих школ и обратно», — отметил спикер.

Такой же подвоз был организован для детей поселков Вишневка и Привольный, он перевозит 476 учеников. Распределение учеников в школы, отдаленные от места жительства, — вынужденная практика решения проблемы нехватки мест, отметил Ризванов.

Рустем Гафаров: «Несмотря на то, что мы активнее многих других городов строим школы, их все равно не хватает!» Фото: kzn.ru

Нехватка школ в столице Татарстана — одна из болевых точек

Для решения проблемы в столице Татарстана ежегодно строятся новые школы и модернизируются уже имеющиеся здания. 1 сентября после капитального ремонта в Казани открылось пять образовательных учреждений. Это гимназия 18, школы 143, 173, лицей 131 и прогимназия 360.

«Площадь здания гимназии 18 увеличилась в четыре раза. Для учащихся был возведен новый учебный корпус. Также здесь появились школьный ресторан, просторные коридоры и рекреация, современные учебные классы, тематические зоны, спортивный и актовые залы», — уточнил Ризванов.

Комментируя выступление коллеги, руководитель исполкома Рустем Гафаров заметил, что строительство школ в Казани идет активнее, чем в других городах, но пока проблема школьных мест остается неразрешенной.

«Несмотря на то, что мы активнее многих других городов строим школы, их все равно не хватает! — Эмоционально высказался Гафаров. — В этом году в школы пошли 165 тысяч учеников. В годы нашей учебы первый класс с буквой „Д“ был экзотикой. А сейчас в параллели 15 первых классов, пол алфавита!»

В Казани строят две школы по улице Рауиса Гареева и в жилом комплексе «Столичный» Фото: kzn.ru

На сегодняшний день в столице республики продолжается строительство двух новых школ на улице Рауиса Гареева и в жилом комплексе «Столичный». Но эти новые учебные заведения, по словам Гафарова, все равно не смогут обеспечить местами всех школьников. В Казани необходимо построить 30 школ.

«Мы строим две большие школы, но этого не хватит. С вопросом строительства новых школ мы стучимся во все двери, во все министерства и ведомства, доносим коллегам ожидания наших горожан», — заверил руководитель исполкома города.

По словам Гафарова, возведение школы — вопрос бюджетоемкий, на одно учебное заведение необходимо 1,5 млрд рублей, поэтому строительство осуществляется за счет федеральных программ и национальных проектов на конкурсной основе. «30 школ, в которых нуждается наш город, одним днем не появятся», — заявил он.

Руководитель исполкома пояснил, что нехватка школ — это не чей-то недосмотр. Ситуация связана системной проблемой, которая возникла в связи с беби-бумом в Казани. «Точно прогнозировать, сколько детей появится в течение 3-5 лет очень сложно. А 20 лет назад мы не могли просчитать, что к 2025 году у нас будет более 200 тыс. школьников. Это просто нереально», — отметил Рустем Гафаров.

Сегодня в Казани кроме строительства двух общеобразовательных учреждений продолжается утверждение технического задания на проектирование школ в «Салават Купере», в районе Родины, в Вишневке и «Светлой долине». «Этот вопрос мы будем продвигать и дальше, чтобы в скором времени в этих районах были построены новые учебные учреждения», — подчеркнул Гафаров.

Рима Мухамедшина: «В новом учебном году в Казани не стали повышать плату за обеды и завтраки. Она не менялась с апреля 2021 года» Фото: kzn.ru

В казанских школах появилось альтернативное меню для начальной школы

Растущее число учеников затрагивает еще один важный аспект — школьное питание. В новом учебном году в Казани не стали повышать плату за обеды и завтраки. Она не менялась с апреля 2021 года, сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«Для учеников старших классов предлагаются комплексный обед стоимостью 48 рублей и по меню свободного выбора — 73 рубля. Также им предоставляется льгота на питание 8,3 рубля в день. Также 18% учащихся средней и старшей школы из малообеспеченных семей продолжат получать бесплатное горячее питание за счет муниципального бюджета», — отметила она.

По словам Римы Мухамедшиной, за дополнительную плату учащиеся могут приобрести завтрак или полдник за 30 рублей, а также суп в ассортименте за 16 рублей.

С 1 сентября предусмотрено нововведение для учеников младших классов: пересмотрено меню бесплатного горячего питания.

«Мониторинг показал, что не все дети готовы кушать горячий мясной завтрак. Поэтому было решено разработать и предложить на выбор второй вариант комплекса, в котором будет больше крупяных и молочных блюд: каши, сырники, блинчики, кисломолочные продукты. Право выбора комплексного питания останется за родителем и будет оформляться по письменному заявлению», — уточнила Мухамедшина.

В новом учебном году свои двери распахнули 144 школьных ресторана, за летние каникулы в этом году было отремонтировано 30 пищеблоков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дизайн новых столовых разрабатывался по запросам родителей

На совещании в мэрии обсудили и модернизацию школьных столовых. В новом учебном году свои двери распахнули 144 школьных ресторана, за летние каникулы в этом году было отремонтировано 30 пищеблоков.

Рима Мухамедшина рассказала, что в школьных столовых расширены обеденные залы, установлено современное оборудование, под каждое учреждение разработан современный дизайн по запросам родительского сообщества и педагогических коллективов.

Средства на модернизацию второй год подряд выделяются по программе обеспечения младших классов бесплатным горячим питанием. В этом году республика направила на проведение ремонта 297 млн рублей, еще 80 млн рублей были вложены Департаментом продовольствия и социального питания Казани.

В новый формат переведено уже 78% от общего числа школьных столовых, а оборудование на школьных кухнях может поспорить с иными ресторанами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реконструкция столовых позволяет увеличивать число посадочных мест в обеденных залах. С 2019 года их стало на 7,7 тысячи больше. Наращиваются производственные мощности и на комбинате питания. Построена новая холодильная камера площадью 120 квадратных метров, которая может обеспечить дополнительный запас мясных полуфабрикатов на три дня.

Рустем Гафаров уточнил, что в новый формат переведено уже 78% от общего числа школьных столовых, а также отметил, что оборудование на школьных кухнях может поспорить с иными ресторанами, а обеденные залы стали светлыми и уютными.

В школах Казани пройдут «Недели добра», которые включат уроки по воспитанию бережного отношения к животным, классные часы по теме толерантности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Повышает самооценку, делает детей счастливее»: в школах Казани стартовали «Недели добра»

С 5 по 10 сентября в школах Казани пройдут «Недели добра», которые включат уроки по воспитанию бережного отношения к животным, классные часы по теме толерантности, запуск программы «Мы в ответе за тех, кого приручили», старт проекта «Растем вместе».

«6 сентября во всех школах города на едином классном часе будет запущена программа „Мы в ответе за тех, кого приручили“. Цель — просвещение учащихся о бережном отношении к домашним и бездомным животным. Безусловно, мы должны способствовать формированию такого общества, в котором чувствуется атмосфера толерантности, доброты и отзывчивости», — доложил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

7 сентября будут проведены мероприятия, игры, беседы с участием детей с ограниченными возможностями и из различных этнических групп, направленные на формирование толерантного отношения у обучающихся.

«Очень важно с детства прививать и уважительное отношение к старшему поколению. 8 сентября учащиеся будут учиться совершать добрые дела по отношению к пожилым людям, малоимущим, инвалидам. С этой целью в школах будут организованы классные часы, беседы и встречи с различными людьми», — уточнил Ирек Ризванов.

9 сентября в «День чистоты» во всех школах пройдут акции и экологические уроки на тему сохранения окружающей среды, будут проведены сборы пластиковой тары и макулатуры. Отдельное внимание будет уделяться благоустройству и уборке территорий образовательных учреждений.

Завершит неделю «Ярмарка добра». 10 сентября в школах пройдут благотворительные ярмарки, фестивали в поддержку детских домов, нуждающихся детей, а также бездомных животных. «Все деньги, вырученные на благотворительных ярмарках, будут направлены в детдома, хосписы, приюты для животных <...> Доброта не только делает мир лучше, но и повышает самооценку, делает детей счастливее», — заключил начальник Управления образования исполкома Казани.

Алия Загидуллина: «Этим летом в 24 лагерях Татарстана отдохнули около 16 тыс. казанских детей. Для них было организовано 87 смен различного профиля» Фото: kzn.ru

В лагерях Татарстана отдохнули 16 тысяч детей из Казани

Итоги летней оздоровительной кампании подвела председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина. Докладчик отметила, что этим летом в 24 лагерях Татарстана отдохнули около 16 тыс. казанских детей. Для них было организовано 87 смен различного профиля.

«На организацию летней оздоровительной кампании в Казани было выделено 358,9 млн рублей. При подготовке летней кампании из бюджета города направлено 14,5 млн рублей, что позволило своевременно провести работы по текущему ремонту жилых корпусов, пищеблоков, душевых. В рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагерей в текущем году выделено более 8 млн рублей. Так, в лагерях „Нармонка“ и „Бригантина“ полностью заменено ограждение, в лагерях им. Гагарина и „Молодежный“ установлены новые КПП. Все лагеря центра „Ял“ были дооснащены камерами видеонаблюдения», — отметила спикер.

Этим летом в муниципальных лагерях проведено 87 смен различного профиля Фото: © Владимир Васильев / «Татар -информ»

Вторым важным стратегическим направлением стало развитие программ. Этим летом в муниципальных лагерях проведено 87 смен различного профиля по экологическим, языковым, лидерским, спортивно-оздоровительным, творческим, социально-педагогическим, техническим и патриотическим направлениям.

Еще одним новшеством стал отдых детей с ограниченными возможностями здоровья — воспитанников Республиканской спортивной адаптивной школы. 37 человек с синдромом Дауна, аутизмом, шизофренией, нарушением речи, слуха, нарушениями двигательной активности впервые отдохнули в лагерях «Восток» и «Заречье». «Дети с удовольствием провели время в детском лагере, активно участвовали в мастер-классах, приобрели новый социальный опыт в общении и, конечно, новых друзей», — отметила Алия Загидуллина.

Всего же в 24 загородных лагерях с 1 января по 1 сентября отдохнули 39,8 тыс. юных жителей Казани. До конца года отдыхом планируется охватить еще 1,6 тыс. детей.