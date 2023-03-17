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Происшествия 17 марта 2023 09:55

Челнинец обжег руки, пытаясь рано утром потушить детскую железную дорогу

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Челнинец обжег руки, пытаясь рано утром потушить детскую железную дорогу
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в одной из квартир на проспекте Фоменко в Челнах поступило рано утром на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные выяснили, что вспыхнул блок питания от детской железной дороги. Хозяин квартиры не растерялся и потушил пожар водой из таза. В результате происшествия мужчина получил ожоги рук.

Площадь пожара составила один кв. метр.

«В МЧС напоминают, что запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя», – подчеркнули в МЧС.

#МЧС РТ #Ожоги
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