Рано утром в «Ленивом Торжке» на Свияжске сгорели торговые павильоны

Сообщение о том, что на острове-граде Свияжск вспыхнул пожар поступило сегодня в 4.35 на номер вызова пожарной охраны 101, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место сотрудники ОП «Свияжск» установили, что огонь охватил деревянные торговые павильоны в «Ленивом Торжке».

Фото: очевидцы

В 04.50 пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить перекидывания огня на другие постройки.

Площадь пожара составила 18 кв. метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.