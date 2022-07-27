Рано утром в Лаишевском районе РТ в озере утонул мужчина
Сообщение о том, что в Лаишевском районе Татарстана в селе Среднее Девятово утонул мужчина, поступило сегодня в 4.21 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место выехали водолазная группа ЗПСО №2. Погибший 38-летний мужчина был обнаружен в десять утра в 15 метрах от берега. Тело доставили на берег, где передали правоохранителям.
Причина происшествия устанавливается. Известно, что в водоеме бью холодные родники.