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Происшествия
27 июля 2022  13:37
Полина Шевчук

Рано утром в Лаишевском районе РТ в озере утонул мужчина

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Рано утром в Лаишевском районе РТ в озере утонул мужчина
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что в Лаишевском районе Татарстана в селе Среднее Девятово утонул мужчина, поступило сегодня в 4.21 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место выехали водолазная группа ЗПСО №2. Погибший 38-летний мужчина был обнаружен в десять утра в 15 метрах от берега. Тело доставили на берег, где передали правоохранителям.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Причина происшествия устанавливается. Известно, что в водоеме бью холодные родники.
 

#утонул мужчина #утопленник #МЧС РТ
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