Рано утром в Кукморе легковушка повисла на заборе, едва не вылетев с моста

фото: очевидцы

Едва трагедией не закончилась ранняя поездка по Кукмору для водителя малолитражки Deawoo.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, напротив дома №1 по улице Гагарина водитель легковушки не справился с управлением, вылетел с дороги и, пробив забор, повис на ограждении моста. Машина буквально зависла над пропастью.

Фото: © очевидцы

«За рулем была женщина. На вид не больше 45-47 лет. Она не пострадала. Чего нельзя сказать про машину – ее вызволять пришлось спецстехникой», – уточнили свидетели аварии.