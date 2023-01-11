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Ру Тат
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Происшествия
11 января 2023  15:42
Полина Шевчук

Рано утром в Кукморе легковушка повисла на заборе, едва не вылетев с моста

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Рано утром в Кукморе легковушка повисла на заборе, едва не вылетев с моста
фото: очевидцы

Едва трагедией не закончилась ранняя поездка по Кукмору для водителя малолитражки Deawoo.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, напротив дома №1 по улице Гагарина водитель легковушки не справился с управлением, вылетел с дороги и, пробив забор, повис на ограждении моста. Машина буквально зависла над пропастью.

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем была женщина. На вид не больше 45-47 лет. Она не пострадала. Чего нельзя сказать про машину – ее вызволять пришлось спецстехникой», – уточнили свидетели аварии.

#дтп татарстан
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