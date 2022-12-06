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Происшествия
6 декабря 2022  08:32
Полина Шевчук

Рано утром в Казани из-за обледенения провода замкнуло токоприемники трамвая

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Рано утром в Казани из-за обледенения провода замкнуло токоприемники трамвая
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Рано утром на проспекте Ямашева в Казани задымилась крыша трамвая. Видео с места происшествия появились в соцсетях и мессенджерах.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», из-за обледенения рабочего провода и неисправности пантографа на крыше трамвая образовались электрические дуги, которые оплавили крышу вагона.

 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение поступило в 06.52.

Произошло короткое замыкание без горения токоприемников трамвая. В салоне находились 7 человек. Пострадавших нет.

 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Экипаж ликвидировал искрение, своевременно применив огнетушители. Пострадавших в этом происшествии нет, вагон отбуксирован в депо», – пояснили в пресс-службе управления.

Сейчас на месте работают аварийные службы. Простой трамваев составил 25 минут. Движение восстановлено.
 

#горит трамвай #Метроэлектротранс
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