Рано утром рыбаки на Каме обнаружили тело мужчины, пропавшего в мае в Мамадышском районе

Сегодня около семи часов утра на реке Каме в 300 метрах от берега, возле деревни Красный Яр Рыбно-Слободского района, рыбаки обнаружили тело мужчины.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время на место прибыли работники Чистопольского отделения ГИМС, которые доставили тело на берег. Погибшим оказался 34-летний мужчина, который пропал 14 мая на Каме, около села Берсут Мамадышского района. Тогда поиски проводились, однако тело найти не удалось.

Причина случившегося устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.