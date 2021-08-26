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Ру Тат
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26 августа 2021  12:30
Полина Шевчук

Рано утром росгвардейцы поймали казанца, который прятал украденную арматуру во дворе дома

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Около четырех часов утра наряду казанского УВО Росгвардии поступил сигнал от очевидца, что в один из магазинов на улице Габишева вломился неизвестный и выносит оттуда арматуру. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На месте стражей порядка встретил свидетель всего происходящего. Он показал на маркет, из которого злоумышленник вытаскивал стройматериал. Кроме того, очевидец указал место, куда мужчина складировал арматуру.

Росгвардейцы обнаружили похитителя и часть товара возле жилого дома по соседству. Задержанным оказался 50-летний местный житель. Он пояснил, что собирался сдать арматуру на металлолом. Всего мужчина успел вынести из магазина стройматериала на 88 тыс. рублей.

Злоумышленника передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении головного дела по статье «Кража».
 

 

 

#кража #кража из магазина #росгвардия по рт
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