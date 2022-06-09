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Ру Тат
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Происшествия
9 июня 2022  07:50
Полина Шевчук

Рано утром постояльцев отеля «Регина» в Казани эвакуировали из-за пожара в сауне

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Рано утром постояльцев отеля «Регина» в Казани эвакуировали из-за пожара в сауне

Сообщение о пожаре в отеле «Регина» в поселке Малые Клыки в Казани поступило сегодня в 4.37 на номер вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте было установлено, что загорелась деревянная обшивка сауны на первом этаже гостиницы.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из здания самостоятельно вышли 90 человек. Пожарные с помощью маски спасаемого вывели из отеля 12-летнего мальчика.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара, площадь которого составила 4 кв. метра,  никто не пострадал.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

#пожар в гостинице #МЧС РТ
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