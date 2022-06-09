Рано утром постояльцев отеля «Регина» в Казани эвакуировали из-за пожара в сауне

Сообщение о пожаре в отеле «Регина» в поселке Малые Клыки в Казани поступило сегодня в 4.37 на номер вызова пожарной охраны 101.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте было установлено, что загорелась деревянная обшивка сауны на первом этаже гостиницы.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из здания самостоятельно вышли 90 человек. Пожарные с помощью маски спасаемого вывели из отеля 12-летнего мальчика.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара, площадь которого составила 4 кв. метра, никто не пострадал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.